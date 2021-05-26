Объявлен прием студентов в вузы и колледжи

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) объявил набор студентов в высшие учебные заведения Азербайджанской Республики и средние специальные учебные заведения на базе полного (11-летнего) среднего образования на 2021/2022 учебный год.

Как передает Day.Az, об этом на пресс-конференции заявила председатель совета директоров ГЭЦ Малейка Аббасзаде.

По ее словам, прием заявлений в вузы будет осуществляться с 26 мая по 8 июня 2021 года на сайте.

Согласно Распоряжению Президента Азербайджанской Республики № 2635 от 7 мая 2021 года, абитуриенты, участие которых в приемных экзаменах в высшие и средние специальные учебные заведения осуществляется за счет средств государственного бюджета, перед утверждением (подачей) электронных заявлений должны пройти регистрацию в системе регистрации на сайте ГЭЦ (ekabinet.dim.gov.az/pimtiyaz.aspx).