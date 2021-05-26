Вступительный экзамен в университеты будет проходить в два этапа

Вступительный экзамен в высшие учебные заведения по I-IV группам специальностей проводится в два этапа.

Как сообщает Day.Az, об этом на пресс-конференции заявила председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде. По ее словам, второй этап экзамена планируется провести дважды (1 попытка и 2 попытка), но в зависимости от санитарно-эпидемиологической ситуации, которая может возникнуть из-за пандемии коронавируса, рекомендуется участие в первой попытке. Абитуриенты также могут участвовать в конкурсе по специальностям, входящим в I-IV группы специальностей (на одну или две) высших учебных заведений, а также по специальностям, входящим в V группу, и специальностям средних специальных учебных заведений на базе полное среднее образование. Для этого они должны выразить свои пожелания в заявках.

Утверждение заявки осуществляется двумя способами, в зависимости от наличия информации о заявителе в базе данных ГЭЦ (информация о том, как утвердить заявку, отображается на экране каждый раз при входе в заявку до тех пор, пока программа не утвердит форму "Электронная заявка". Кандидаты, которые свою заявку должны утвердить в Комиссии приема документов, свои документы подают лично, а заявки утверждают в Комиссиях. Заявки о приеме студентов в высшие учебные заведения будут приниматься через Интернет в срок, объявленный Министерством образования.