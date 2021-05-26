https://news.day.az/society/1346177.html На рынке в Барде сгорело 2100 кв. м территории - ВИДЕО
На рынке в Барде сгорело 2100 кв. м территории - ВИДЕО
Пожаром на рынке в Барде было охвачено примерно 5 тыс. кв. м, в результате сгорело 2100 кв. м территории.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщил начальник Тертерской части пожарной охраны, полковник Мубариз Алиев.
По его словам, сегодня в 07:14 на "горячую линию" Бардинской части пожарной охраны поступила информация о пожаре на рынке в селе Гюльоглулар. Сразу после этого на место происшествия прибыли 2 пожарных автомобиля Бардинской части пожарной охраны. В связи с большой зоной пожара к тушению огня были привлечены 5 пожарных автомобилей из Барды, по 1 пожарному автомобилю из Тертера, Евлаха и Агдама.
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