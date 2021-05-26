Пустят ли абитуриентов без COVID-паспортов на экзамен?

Председатель ГЭЦ Малейка Аббасзаде внесла ясность в вопрос предоставления абитуриентами COVID-паспорта на экзаменах.

Как передает Day.Az, в приемных экзаменах принимают участие лица моложе 18 лет, а они еще не привиты:

"Все наши сотрудники были вакцинированы, 68 из них заразились вирусом, 1 человек умер".