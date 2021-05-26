https://news.day.az/society/1346182.html Пустят ли абитуриентов без COVID-паспортов на экзамен? - ОФИЦИАЛНЫЙ ОТВЕТ
Пустят ли абитуриентов без COVID-паспортов на экзамен? - ОФИЦИАЛНЫЙ ОТВЕТ
Председатель ГЭЦ Малейка Аббасзаде внесла ясность в вопрос предоставления абитуриентами COVID-паспорта на экзаменах.
Как передает Day.Az, в приемных экзаменах принимают участие лица моложе 18 лет, а они еще не привиты:
"Все наши сотрудники были вакцинированы, 68 из них заразились вирусом, 1 человек умер".
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