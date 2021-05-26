Кому будет предоставлена возможность повторно сдать выпускной экзамен?

Примерно от 200 до 250 учащихся не приняли участие в выпускных экзаменах в апреле по уважительной причине.

Об этом 26 мая на пресс-конференции заявила председатель совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде, передает Day.Az.

По ее словам, именно этим лицам будет предоставлена возможность повторно сдать экзамен.

"Для этого нет необходимости проходить регистрацию. Соответствующую информацию эти учащиеся получат из своих школ", - сказала М.Аббасзаде.