Генпрокуратура об избиении сотрудника «Азеригаз»

По факту избиения сотрудника ПО "Азеригаз" в Сабунчинском районе города Баку возбуждено уголовное дело.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Генеральной прокуратуры, указанное событие произошло 19 апреля:

"В этой связи сообщаем, что 19 апреля при выполнении своих служебных обязанностей на территории между сотрудником ПО "Азеригаз" Илькином Азизовым и абонентом произошел конфликт из-за перемещения газопроводной линии и родственник абонента Эльнур Алиев ударил его в челюсть кулаком. На основании обращения И.Азизова в 12 отделе Сабунчинского районного управления полиции было проведено расследование.

По факту в Следственном отделе Сабунчинского РУП возбуждено уголовное дело по статье УК 128 (умышленное причинение незначительного ущерба здоровью)".