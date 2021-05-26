Будет ли общественный транспорт работать 28-го мая?

В связи с тем, что 28 мая, День Республики, в Азербайджане является нерабочим днем в социальных сетях обсуждается вопрос о том, что будет ли ограничено движение общественного транспорта в этот день.

Как сообщил Milli.Az пресс-секретарь Бакинского транспортного агентства (БТА) Маис Агаев, решения по данному поводу пока не принято.

Соответствующее решение принимает Оперативный штаб при Кабинете Министров, пояснил он.