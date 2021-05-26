https://news.day.az/society/1346209.html Будет ли общественный транспорт работать 28-го мая? - отвечает БТА
Будет ли общественный транспорт работать 28-го мая? - отвечает БТА
В связи с тем, что 28 мая, День Республики, в Азербайджане является нерабочим днем в социальных сетях обсуждается вопрос о том, что будет ли ограничено движение общественного транспорта в этот день.
Как сообщил Milli.Az пресс-секретарь Бакинского транспортного агентства (БТА) Маис Агаев, решения по данному поводу пока не принято.
Соответствующее решение принимает Оперативный штаб при Кабинете Министров, пояснил он.
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