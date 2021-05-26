Будут ли требовать COVID-паспорта у работников спортзалов?

В Министерстве молодежи и спорта внесли ясность в вопрос о том, когда начнут применять COVID-паспорта в спортивной и оздоровительной сферах.

Как сообщили в Министерстве молодежи и спорта в ответ на запрос АПА, на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров 25 мая было объявлено о введении ряда смягчений, передает Day.Az.

По словам исполняющего обязанности руководителя пресс-службы Министерства молодежи и спорта Габиля Мехтиева, согласно этому решению, спортзалы возобновляют работу с 10 июня. С указанного дня смогут прийти в залы и тренироваться в них после предъявления COVID-паспорта только лица старше 18 лет.

Г.Мехтиев подчеркнул, что у тех, кто работает в сферах спорта и здоровья, то есть у работающих в залах инструкторов, тренеров и других работников начнут требовать COVID-паспорта с 1 июля.

Он добавил, что у каждого, кто входит в зал, будут измерять температуру: "Кроме того, во избежание случаев одновременных тренировок в залах большого количества людей будет рекомендовано составить график продолжительности тренировок. То есть, будет осуществляться контроль над соблюдением всех карантинных требований".