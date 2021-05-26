Установлены новые факты преступлений банды, совершившей кражи на 2 млн манатов

Стало известно, что лица, задержанные за кражу, совершили крупные кражи еще из трех домов.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД), в ходе оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками 27 отдела Ясамальского районного управления полиции вокруг задержанных за кражу А.Ахмедова и Дж.Сулейманова выяснилось, что они в разное время украли еще из 3 домов 100 600 долларов, 700 евро, а также одежду, драгоценности и предметы быта на сумму 5000 манатов.

Отметим, что указанные лица были задержаны некоторое время назад. Стало известно, что они совершили квартирные кражи на 2 млн. манатов.