https://news.day.az/society/1346264.html Изменен маршрут 23 бакинских автобусов - ФОТО
Изменен маршрут 23 бакинских автобусов - ФОТО
В связи с проведением в Баку Гран-при Азербайджана Формулы-1, будет изменена схема движения 23 автобусных маршрутов из-за частичного или полного закрытия с 31 мая ряда дорог, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА).
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