БТА обратилось к водителям в связи с «Формулой-1»

"Цель внесения изменений в схему движения общественного транспорта состоит в том, чтобы обеспечить доступность общественного транспорта для жителей города во время проведения гонок "Формула 1".

Как сообщает Day.Az, об этом сказал руководитель пресс-службы Бакинского транспортного агентства Маис Агаев.

Он обратился к водителям и призвал их без серьезной необходимости не въезжать в центр города на личном автомобиле в дни проведения гонок, пользоваться общественным транспортом: "Это важно для беспрепятственного движения общественного транспорта".