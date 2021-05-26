https://news.day.az/society/1346298.html БТА обратилось к водителям в связи с «Формулой-1»
БТА обратилось к водителям в связи с «Формулой-1»
"Цель внесения изменений в схему движения общественного транспорта состоит в том, чтобы обеспечить доступность общественного транспорта для жителей города во время проведения гонок "Формула 1".
Как сообщает Day.Az, об этом сказал руководитель пресс-службы Бакинского транспортного агентства Маис Агаев.
Он обратился к водителям и призвал их без серьезной необходимости не въезжать в центр города на личном автомобиле в дни проведения гонок, пользоваться общественным транспортом: "Это важно для беспрепятственного движения общественного транспорта".
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