https://news.day.az/society/1346305.html Названа дата очередной вакцинации азербайджанских журналистов
Названа дата очередной вакцинации азербайджанских журналистов
Азербайджанские журналисты смогут пройти вакцинацию от коронавируса 31 мая в Совете печати, сообщает Day.Az.
В этот день получат вторую дозу вакцины журналисты, привитые первой дозой 26 апреля, а также представители СМИ, не прошедшие вакцинацию.
СМИ должны направить в Совет печати заверенный печатью список сотрудников старше 18 лет, не получивших вакцину.
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