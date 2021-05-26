Названа дата очередной вакцинации азербайджанских журналистов

Азербайджанские журналисты смогут пройти вакцинацию от коронавируса 31 мая в Совете печати, сообщает Day.Az.

В этот день получат вторую дозу вакцины журналисты, привитые первой дозой 26 апреля, а также представители СМИ, не прошедшие вакцинацию.

СМИ должны направить в Совет печати заверенный печатью список сотрудников старше 18 лет, не получивших вакцину.