https://news.day.az/society/1346316.html Как будут работать поезда Баку-Сумгайыт 28 мая? - Отвечает АЖД
Как будут работать поезда Баку-Сумгайыт 28 мая? - Отвечает АЖД
Электропоезда Баку-Сумгайыт в День Республики, который ежегодно отмечается в Азербайджане 28 мая, будут курсировать по графику выходного дня, сообщает Day.Az со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги".
По данным ЗАО, в этой связи количество электричек в обеих направлениях будет ограничено.
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