Как будут работать поезда Баку-Сумгайыт 28 мая?

Электропоезда Баку-Сумгайыт в День Республики, который ежегодно отмечается в Азербайджане 28 мая, будут курсировать по графику выходного дня, сообщает Day.Az со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

По данным ЗАО, в этой связи количество электричек в обеих направлениях будет ограничено.