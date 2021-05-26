https://news.day.az/society/1346319.html В Азербайджане выявлено еще 203 случая заражения коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 203 случая заражения коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 203 случая заражения коронавирусом, 596 человек вылечились, 8 человек скончались.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
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