https://news.day.az/society/1346357.html В Азербайджане продлили особый карантинный режим - ДАТА
В Азербайджане продлили особый карантинный режим - ДАТА
Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) и ее возможных последствий особый карантинный режим на территории Азербайджана продлевается до 06:00 первого августа 2021 года, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Кабинет министров.
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