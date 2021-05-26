В Азербайджане продлили особый карантинный режим

Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) и ее возможных последствий особый карантинный режим на территории Азербайджана продлевается до 06:00 первого августа 2021 года, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Кабинет министров.

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