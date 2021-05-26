https://news.day.az/society/1346364.html В Азербайджане возобновляется работа внутреннего наземного и воздушного транспорта
В Азербайджане возобновляется работа внутреннего наземного и воздушного транспорта
В Азербайджане возобновляется перевозка пассажиров наземным и воздушным транспортом между городами и районами.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в постановлении Кабинета министров.
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