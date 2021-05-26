https://news.day.az/society/1346368.html Стало известно, кто будет допущен в спортзалы без COVID-паспорта
Стало известно, кто будет допущен в спортзалы без COVID-паспорта
Услугами спортивных и оздоровительных объектов могут воспользоваться только лица, имеющие COVID-паспорт (имеющие сертификат о вакцинации против COVID-19 или сертификат иммунитета против COVID-19), за исключением лиц моложе 18 лет,
Как сообщает Day.Az, это нашло отражение в постановлении Кабмина о продлении особого карантинного режима и снятии некоторых ограничений.
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