Стало известно, кто будет допущен в спортзалы без COVID-паспорта

Услугами спортивных и оздоровительных объектов могут воспользоваться только лица, имеющие COVID-паспорт (имеющие сертификат о вакцинации против COVID-19 или сертификат иммунитета против COVID-19), за исключением лиц моложе 18 лет,

Как сообщает Day.Az, это нашло отражение в постановлении Кабмина о продлении особого карантинного режима и снятии некоторых ограничений.