https://news.day.az/society/1346373.html Названо условие, при котором можно посещать места поклонения в Азербайджане
Названо условие, при котором можно посещать места поклонения в Азербайджане
В Азербайджане с 10 июня открываются места поклонений при условии заполнения мест для одновременного поклонения на не более 50 процентов и нахождения в помещении не более 50 человек.
Как сообщает в среду Day.Az, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.
Напомним, что для предотвращения распространения в стране коронавирусной инфекции (COVID-19) и ее возможных последствий особый карантинный режим на территории Азербайджана продлен до 06:00 первого августа 2021 года.
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