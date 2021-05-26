В Азербайджане на закрытых рынках обязательно ношение масок

На закрытых рынках люди должны использовать индивидуальные средства защиты дыхательных путей (медицинская маска, тканевая маска, респиратор и т. д.) при условии соблюдения социальной дистанции (расстояние между людьми составляет 1,5-2 метра).

Как сообщает Day.Az, это нашло отражение в постановлении "О мерах по продлению особого карантинного режима и снятию некоторых ограничений".

Отметим, это требование к рынкам ранее применялось до 06:00 31 мая. Так, с 06:00 31 мая это требование будет применяться только к закрытым рынкам.