https://news.day.az/society/1346374.html В Азербайджане на закрытых рынках обязательно ношение масок
В Азербайджане на закрытых рынках обязательно ношение масок
На закрытых рынках люди должны использовать индивидуальные средства защиты дыхательных путей (медицинская маска, тканевая маска, респиратор и т. д.) при условии соблюдения социальной дистанции (расстояние между людьми составляет 1,5-2 метра).
Как сообщает Day.Az, это нашло отражение в постановлении "О мерах по продлению особого карантинного режима и снятию некоторых ограничений".
Отметим, это требование к рынкам ранее применялось до 06:00 31 мая. Так, с 06:00 31 мая это требование будет применяться только к закрытым рынкам.
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