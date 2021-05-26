https://news.day.az/society/1346389.html В этих местах в Азербайджане можно не носить маски
В этих местах в Азербайджане можно не носить маски
С 31 мая в Азербайджане отменяется требование о ношении индивидуальных средств защиты (медицинские маски, респираторы) на остановках общественного транспорта, в очередях перед билетными кассами, банкоматами и платежными терминалами, объектами торговли, бизнеса и обслуживания, сообщает в среду Day.Az.
Об этом говорится в постановлении Кабинета министров о продлении особого карантинного режима на территории Азербайджана до 06:00 первого августа 2021 года в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) и ее возможных последствий.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре