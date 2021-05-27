Названы районы Баку с самым высоким числом зараженных коронавирусом

Больше всего случаев заражения коронавирусной инфекцией зафиксировано в Бинагадинском, Хатаинском и Ясамальском районах Баку, сообщает Day.Az со ссылкой на сайт koronavirusinfo.az.

По данным сайта, 14,6 процента инфицированных приходится на Бинагадинский, 13,4 процента - Хатаинский и 12,2 процента - Ясамальский районы столицы.

Далее по уровню инфицирования коронавирусом следуют Сабунчинский (11,2 процента), Насиминский (7,9 процента), Наримановский (8,2 процента), Низаминский (7,9 процента), Хазарский (7,2 процента), Гарадагский (4,5 процента) и Сабаильский (пять процентов) районы.

Меньше всего случаев заражения зафиксировано в Пираллахинском районе Баку.