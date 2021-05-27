В Азербайджане предотвращена передача наркотиков в больницу

В результате оперативных мероприятий сотрудников Пенитенциарной службы была предотвращена передача наркотиков в лечебное учреждение.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, Сулейманов Джавад Сулейман оглу - родственник отбывающего наказание по статье 234.1 Асланова Эльгюна Али оглу спрятал в посылке 4 таблетки метадона весом 0,04 г.