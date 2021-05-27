https://news.day.az/society/1346480.html В Азербайджане предотвращена передача наркотиков в больницу
В Азербайджане предотвращена передача наркотиков в больницу
В результате оперативных мероприятий сотрудников Пенитенциарной службы была предотвращена передача наркотиков в лечебное учреждение.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, Сулейманов Джавад Сулейман оглу - родственник отбывающего наказание по статье 234.1 Асланова Эльгюна Али оглу спрятал в посылке 4 таблетки метадона весом 0,04 г.
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