Милли Меджлис принял во втором чтении законопроект о городе Шуша

Милли Меджлис (парламент) Азербайджана на сегодняшнем пленарном заседании обсудил и принял во втором чтении законопроект "О городе Шуша - культурной столице Азербайджана", сообщает Day.Az.

Законопроект предусматривает такие вопросы, как создание Государственного заповедника города Шуша и связанного с ним особого фонда.

В соответствии с документом предпочтение на территории города будет отдаваться экологически чистым видам транспорта.