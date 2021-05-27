https://news.day.az/society/1346511.html Милли Меджлис принял во втором чтении законопроект о городе Шуша
Милли Меджлис принял во втором чтении законопроект о городе Шуша
Милли Меджлис (парламент) Азербайджана на сегодняшнем пленарном заседании обсудил и принял во втором чтении законопроект "О городе Шуша - культурной столице Азербайджана", сообщает Day.Az.
Законопроект предусматривает такие вопросы, как создание Государственного заповедника города Шуша и связанного с ним особого фонда.
В соответствии с документом предпочтение на территории города будет отдаваться экологически чистым видам транспорта.
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