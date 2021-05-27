Будет ли работать общественный транспорт и метро во время проведения игр Евро-2020?

В дни проведения Евро-2020 на территории Азербайджанской Республики разрешены пассажироперевозки общественном транспортом, в том числе в Бакинском метрополитене.

Как сообщает Day.Az, 4 матча ЕВРО-2020 пройдут на Бакинском Олимпийском стадионе. Три из них пройдут в группе А. 12 июня состоится встреча Уэльс - Швейцария (в 17:00), 16 июня - Турция - Уэльс (в 20:00), 20 июня - Турция-Швейцария (в 20:00). Встреча 1/4 финала 3 июля начнется в 20:00.

Матч Уэльс - Швейцария состоится в субботу (12 июня), матч Турция - Швейцария состоится в воскресенье (20 июня). В соответствии с постановлением Кабинета Министров "О мерах по продлению особого карантинного режима и снятию некоторых ограничений" с 00:00 5 июня до 06:00 7 июня, с 00:00 13 июня до 06:00 14 июня, с 00:00 19 июня до 06:00 20 июня, с 00:00 26 июня до 06:00 28 июня пассажироперевозки общественном транспортом, в том числе в Бакинском метрополитене будут приостановлены. Другими словами, 12 июня не предусмотрен запрет на пассажироперевозки общественном транспортом, в том числе в Бакинском метрополитене. 20 июня этот запрет распространяется на период до 06.00 утра, и зрители игры Турция-Швейцария, которая состоится в тот же день в 20:00, смогут пользоваться автобусами и метро.

Напомним, в соответствии с постановлением Кабинета Министров "О мерах по продлению особого карантинного режима и снятию некоторых ограничений" разрешено ограниченное количество зрителей в 4-х играх чемпионата Европы по футболу 2021 года в Баку.