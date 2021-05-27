Завтра в Баку будет облачно

Обнародован прогноз погоды на 28 мая.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, 28 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Будет дуть умеренный южный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 15-19, днем - 24-29, в Баку - 16-18, днем - 26-28 градусов тепла,

Атмосферное давление снизится с 760 мм ртутного столба до 756 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 60-70%, а днем - 45-50%.

28 мая в районах Азербайджана будет в основном без осадков, но днем в некоторых горных районах ожидаются грозы, кратковременные дожди. Ночью и утром местами будет туман, будет дуть западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 14-18, днем 27-32, в горах ночью - 6-11, днем - 17-22 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 28 мая на Абшеронском полуострове ожидается умеренное колебание метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.