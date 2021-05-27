Минздрав Азербайджана о возможном росте заражения COVID-19 после смягчения карантина

Использование средств индивидуальной защиты дыхательных путей позволит избежать роста инфицирования коронавирусом после смягчения карантинного режима.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал заместитель генерального директора Республиканского центра гигиены и эпидемиологии министерства здравоохранения Азербайджана Вагиф Абдуллаев.

По его словам, из-за смягчения карантинного режима в разных странах мира у людей появилось ложное ощущение безопасности. Это привело к тому, что многие перестали пользоваться средствами индивидуальной защиты и соблюдать правила личной гигиены. В результате был зафиксирован рост числа зараженных COVID-19.

"Однако мы верим в то, что использование средств индивидуальной защиты, к чему во время карантинного режима уже привыкли наши граждане, позволит нам избежать роста инфицирования после смягчения карантина.

В мае показатель инфицирования COVID-19 в Азербайджане стабилизировался и начал динамично снижаться, а случаи заражения чаще встречались среди членов одной семьи и родственников.

Это говорит о том, что карантинный режим в стране оказался эффективным. В целом эпидемиологическую ситуацию в Азербайджане можно оценить как стабильную", - сказал Абдуллаев.