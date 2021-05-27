Вот кто может претендовать на льготное жилье

Расширена категория граждан, которые могут претендовать на льготное жилье.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, члены молодых семей (семья, образованная браком лиц не старше 35 лет, а также одинокие родители не старше 35 лет, имеющие на попечении одного ребенка), имеющие звание Героя Отечественной войны, также могут приобрести жилье на льготных условиях.