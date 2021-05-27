https://news.day.az/society/1346613.html Вот кто может претендовать на льготное жилье
Вот кто может претендовать на льготное жилье
Расширена категория граждан, которые могут претендовать на льготное жилье.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, члены молодых семей (семья, образованная браком лиц не старше 35 лет, а также одинокие родители не старше 35 лет, имеющие на попечении одного ребенка), имеющие звание Героя Отечественной войны, также могут приобрести жилье на льготных условиях.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре