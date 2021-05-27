https://news.day.az/society/1346687.html Будут ли требовать COVID-паспорт у пассажиров междугородних автобусов в Азербайджане?
Будут ли требовать COVID-паспорт у пассажиров междугородних автобусов в Азербайджане?
У пассажиров междугородних автобусов в Азербайджане не будут требовать COVID-паспорт.
Об этом сказала в четверг Trend пресс-секретарь Государственной службы автомобильного транспорта Нурида Аллахъярова, передает Day.Az.
По ее словам, у пассажиров будут измерять температуру на входе в автовокзалы.
"В случае повышенной температуры пассажир будет отправлен в медпункт", - сказала Аллахъярова.
Пресс-секретарь также сообщила, что 70 процентов водителей междугородних автобусов уже прошли вакцинацию от коронавируса.
По ее словам, билеты на междугородние автобусы будут продаваться онлайн с начала июня.
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