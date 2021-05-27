Возобновляются ли наземные пассажироперевозки в Нахчыван?

Наземные пассажироперевозки в Нахчыван пока не возобновятся.

Об этом сказала Trend глава пресс-службы Госслужбы автомобильного транспорта Нурида Аллахъярова, передает Day.Az.

По ее словам, причина заключается в том, что эти перевозки до начала пандемии осуществлялись через Иран.

"Поскольку границы закрыты, наземные пассажироперевозки в Нахчыван пока не возобновятся. Грузия откроет свои границы с первого июня, но в Азербайджане пока подобное решение не принято. Для осуществления наземных пассажироперевозок в Грузию и другие страны Кабмин должен принять соответствующее решение", - сказала Аллахъярова.