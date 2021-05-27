https://news.day.az/society/1346694.html Возобновляются ли наземные пассажироперевозки в Нахчыван? - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ
Возобновляются ли наземные пассажироперевозки в Нахчыван? - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ
Наземные пассажироперевозки в Нахчыван пока не возобновятся.
Об этом сказала Trend глава пресс-службы Госслужбы автомобильного транспорта Нурида Аллахъярова, передает Day.Az.
По ее словам, причина заключается в том, что эти перевозки до начала пандемии осуществлялись через Иран.
"Поскольку границы закрыты, наземные пассажироперевозки в Нахчыван пока не возобновятся. Грузия откроет свои границы с первого июня, но в Азербайджане пока подобное решение не принято. Для осуществления наземных пассажироперевозок в Грузию и другие страны Кабмин должен принять соответствующее решение", - сказала Аллахъярова.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре