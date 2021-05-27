В Азербайджане выявлено еще 220 случаев заражения коронавирусом, 533 человека вылечились, 6 человек скончались.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 333 317 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 322 806 человек вылечились, 4891 скончались, число активных больных - 5620.

За прошедшие сутки в Азербайджане проведено 9369 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 3 486381 тест.