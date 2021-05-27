Министерство внутренних дел (МВД) обратилось к гражданам.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе министерства, в обращении говорится: "Как сообщалось, принято решение об отмене некоторых ограничений, введенных в рамках особого карантинного режима в нашей стране с 31 мая и 10 июня 2021 года.

Тем не менее, необходимо быть более ответственными, не стоит забывать опасность, которую представляет коронавирусная инфекция. Необходимо всегда беречь себя, своих родных и окружающих людей, укреплять и развивать положительную тенденцию, достигнутую в динамике заражения в результате большой и напряженной работы.

Болельщики двух международных спортивных мероприятий, которые пройдут в Баку в июне, также должны строго соблюдать требования особого карантинного режима.

Напоминаем, что в закрытых помещениях, в том числе в заведениях общественного питания, в общественном транспорте, обязательно и важно пользоваться медицинской маской, соблюдать социальную дистанцию во время отдыха на природе, на пляжах, в целом соблюдать правила особого карантинного режима. Все профилактические мероприятия служат охране вашего здоровья. Мы можем победить вирус только вместе, следуя правилам".