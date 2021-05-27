https://news.day.az/society/1346702.html Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане - ФОТО
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане - ФОТО
За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 50 903 человека.
Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 41 421, вторую дозу получили 9 482 человека.
Общее число вакцинированных в стране составляет 2 106 889, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 1 226 201, вторую дозу получили 880 688 человек.
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