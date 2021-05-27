Огромные очереди на вакцинацию в Баку

В последние день-два в поликлиниках и медучреждениях Баку наблюдается небывалое столпотворение граждан.

Фотографии, иллюстрирующие огромные очереди людей, распространяются в социальных сетях с каверзными подписями об отсутствии в таких условиях социальной дистанции и несоблюдении норм карантинного режима в целом.

Как передает Day.Az со ссылкой на местные СМИ, после озвученных на прошедшем 25 мая брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана решений, количество желающих пройти вакцинацию возросло в разы. Напомним, что с июня 2021 года в Азербайджане предусмотрены определенные привилегии для обладателей COVID-паспортов.

"Сегодня только в нашей поликлинике в первой половине дня на прививку пришли больше ста человек. Вчера мы закончили работу почти в 20.00, потому что пришло очень много людей.

Ситуация осложняется тем, что многие из тех, кто приходит вакцинироваться, не проходит онлайн-регистрацию на сайте https://randevu.its.gov.az, и даже не регистрируется на вакцинацию по телефону, позвонив предварительно в поликлинику. В результате образуется огромная очередь из тех, кто прошел регистрацию - их мы пропускаем на прививку первыми - и остальных, которые просто приходят с удостоверением личности. Это и создает проблемы. Поэтому мы призываем граждан обязательно регистрироваться на получение вакцины. Для этого созданы все условия: в каждом медучреждении, где проходит вакцинация, работают операторы, которые помогут любому обратившемуся записаться на удобное для него время получения вакцины", - сказала представитель поликлиники.

При этом отметим, что многие граждане, желающие пройти вакцинацию, в последние два-три дня столкнулись с проблемами при попытке зарегистрироваться на прививку онлайн. По их словам, система выдавала ошибку.

Как сообщают представители Минздрава АР, сбои в работе сайта https://randevu.its.gov.az - временное явление, связанное с тем, что в последние два-три дня наблюдается большой поток желающих пройти вакцинацию.

"Однако гражданам, которые хотят пройти вакцинацию, изначально был предоставлен выбор: зарегистрироваться онлайн или по телефону в медучреждении. На деле же мы видим совершенно другую картину: почти 90% приходящих на прививку в последние дни - это люди, которые просто не захотели записаться на процедуру заранее. Поэтому их приходится регистрировать прямо в медучреждении, что создает задержку в получении вакцины теми, кто заранее зарегистрировался.

Поэтому мы призываем граждан обязательно регистрироваться на вакцинацию, чтобы ситуации, которые мы наблюдаем сегодня, не повторились. Кроме того, пришедшим на вакцинацию необходимо помнить о соблюдении правил карантинного режима, то есть, соблюдать социальную дистанцию и пользоваться медицинскими масками", - сказали в Минздраве.