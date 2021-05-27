Изменятся ли тарифы на межрегиональные пассажироперевозки?

С 31 марта будет осуществляться 566 регулярных автобусных маршрутов с 56 автовокзалов и автостанций Азербайджана по регионам.

Как сообщает Day.Az, об этом заявила пресс-секретарь Государственной службы автомобильного транспорта Нурида Аллахьярова.

По ее словам, на маршрутах будет курсировать 1864 автобуса.

Аллахьярова также отметила, что ограничений по размещению в автобусах не будет, то есть пассажиры будут сидеть рядом друг с другом. Продажа билетов будет осуществляться по прежним тарифам (действовавшим до пандемии).

Представитель госслужбы призвала пассажиров покупать билеты онлайн во время пандемии.