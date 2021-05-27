В Баку полицейский погиб в ДТП в день своего рождения

24 мая попал в ДТП автомобиль Renault, которым управлял Эльшад Вахидов - сотрудник полка полиции быстрого реагирования Гарадагского РУП. В результате водителя прижало к рулю автомобиля, и он скончался на месте от травмы легких.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, в этот день у Вахидова был день рождения, и он отпросился с работы. Говорят, что полицейский отметил 32-летие в кругу друзей и сел за руль в нетрезвом виде.

Во время движения он не справился с управлением и врезался в стену отделения полиции в поселке Локбатан.

У Э.Вахидов остались жена и трое детей.