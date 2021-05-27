В ближайшее время возобновятся автобусные рейсы в Нахчыван

"В ближайшее время будут возобновлены регулярные автобусные рейсы в Нахчыван".

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом заявила пресс-секретарь Государственной службы автомобильного транспорта Нурида Аллахьярова.

"Согласно многочисленным обращениям наших пассажиров из Нахчывана, принимаются меры по возобновлению автобусных рейсов в НАР", - отметила она.