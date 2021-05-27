https://news.day.az/society/1346739.html В ближайшее время возобновятся автобусные рейсы в Нахчыван
В ближайшее время возобновятся автобусные рейсы в Нахчыван
"В ближайшее время будут возобновлены регулярные автобусные рейсы в Нахчыван".
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом заявила пресс-секретарь Государственной службы автомобильного транспорта Нурида Аллахьярова.
"Согласно многочисленным обращениям наших пассажиров из Нахчывана, принимаются меры по возобновлению автобусных рейсов в НАР", - отметила она.
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