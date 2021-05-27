В Баку будет сужены некоторые дороги

Подготовка к очередному Гран-при Азербайджана "Формулы-1", который пройдет 4-6 июня в Баку, идет полным ходом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, операционная компания Бакинское городское кольцо доводит до сведения общественности, что в связи с подготовительными работами, проводимыми на представленном участке, в местах пересечения улицы Узеира Гаджибекова с проспектом Азадлыг, а также проспекта Азадлыг с улицей Зарифы Алиевой, с ночи 27 мая проезжая часть дороги будет сужена до двух полос с левой стороны.

Водителей просят не парковать свои машины в местах проведения подготовительных работ.