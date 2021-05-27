Назначен исполнительный директор Агентства господдержки неправительственных организаций Азербайджана

Сегодня, 27 мая, состоялось очередное заседание Наблюдательного совета Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджанской Республики.

Как сообщает Trend, в ходе встречи в первую очередь был рассмотрен вопрос о назначении исполнительного директора агентства. На эту должность был выдвинут Фуад Дяргахлы, и члены Наблюдательного совета единогласно поддержали его кандидатуру.

Фуад Дяргахлы родился 10 марта 1974 года в Баку, в 1996 году окончил историко-юридический факультет Азербайджанского государственного педагогического университета имени Н.Туси. С 1998 года работает в различных неправительственных организациях, занимается реализацией проектов и программ в социальной, экономической и образовательной сферах. Участвовал в программах в области гражданского общества в ряде европейских стран и США. Был представлен как представитель гражданского общества Азербайджана на тренингах, семинарах и конференциях, проводимых более чем в 20 странах мира. С 2012 года работает на должности председателя Общественного объединения поддержки современного образования "Образованное общество".

На заседании также был обсужден и утвержден проект фонда оплаты труда, структуры, численности сотрудников и размера их заработной платы с учетом предложений членов Наблюдательного совета.

Затем был обсужден вопрос подготовки Положений внутреннего распорядка, исходя из Устава агентства. Было принято решение создать рабочую группу в составе нескольких членов Совета, чтобы подготовить, обсудить и утвердить документ в кратчайшие сроки.

В ходе обсуждения текущих вопросов состоялся обмен мнениями о техническом обеспечении агентства и стоящих перед ним задачах.