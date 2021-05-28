Сильный пожар в Гяндже

В Гяндже произошел пожар в частном жилом доме.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на горячую линию МЧС "112" поступила информация о пожаре в частном жилом доме на проспекте Низами Гянджеви в Кяпязском районе Гянджи.

К месту возгорания привлечены подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы министерства. По предварительным данным, в ходе разведки места пожара был обнаружен труп 1 человека. Благодаря оперативному вмешательству пожарных подразделений удалось предотвратить распространение пожара на обширную территорию, полностью потушить пожар удалось за короткое время.