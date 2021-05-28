Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) обнародовал результаты вступительного экзамена в магистратуру (вторая попытка), который прошел 26 мая 2021 года.

"Информацию можно получить, отправив СМС со своим "рабочим номером" на 7727.

Из 14 693 бакалавров 265 на экзамен не явились. Самый высокий балл составил 96 из 100 возможных, передает Day.Az.

К выбору специализации допускаются те, результаты экзамена которых соответствуют условиям конкурса - 30, 40, 45 и 50 баллам в соответствии с группами специальностей.

Данный процесс регулируется "Графиком выбора специализации по уровням магистратуры" (таблица будет опубликована в следующем номере журнала "Магистр").

С 1 июня 2021 года ГЭЦ организует онлайн-прием обращений по рассмотрению результатов экзамена (посредством приложения Zoom или по телефону).

Желающие обратиться в Апелляционную комиссию могут зарегистрироваться, заполнив электронное заявление, которое будет размещено на сайте центра 29-31 мая. Лица, не прошедшие регистрацию в течение указанного периода, не смогут впоследствии подать апелляцию.

По заявлению соискателя может быть проведено обсуждение, продолжительностью не более 15 минут. По истечении указанного времени, вмешательстве постороннего человека или нарушении правил этического поведения процесс обсуждения прекращается", - отметили в ГЭЦ.