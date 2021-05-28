Тяжелое ДТП в Баку, есть пострадавшие

В Баку произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло в поселке Говсан Сураханского района.

Столкнулись автомобили марок "Toyota Prius" и "ВАЗ 2106".

В результате ДТП пострадали 4 человека. Состояние двух человек оценивается как тяжелое. Пострадавшие госпитализированы.

На место происшествия привлечены сотрудники правоохранительных органов.

Ведется расследование.