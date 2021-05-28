https://news.day.az/society/1346983.html Тяжелое ДТП в Баку, есть пострадавшие - ФОТО
Тяжелое ДТП в Баку, есть пострадавшие - ФОТО
В Баку произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло в поселке Говсан Сураханского района.
Столкнулись автомобили марок "Toyota Prius" и "ВАЗ 2106".
В результате ДТП пострадали 4 человека. Состояние двух человек оценивается как тяжелое. Пострадавшие госпитализированы.
На место происшествия привлечены сотрудники правоохранительных органов.
Ведется расследование.
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