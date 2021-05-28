https://news.day.az/society/1347014.html В Азербайджане за сутки выявлено 242 новых случая заражения коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане за сутки выявлено 242 новых случая заражения коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 242 случая заражения коронавирусом, 392 человека вылечились.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
5 пациентов с коронавирусом скончались.
На сегодня в Азербайджане в целом выявлены 333 559 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 323 198 человек вылечились, 4 896 - скончались, число активных больных составляет 5 465 человек.
За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса были проведены 10 254 теста, в целом за все время пандемии - 3 496 635 тестов.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре