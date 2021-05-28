В Азербайджане за сутки выявлено 242 новых случая заражения коронавирусом

В Азербайджане выявлено еще 242 случая заражения коронавирусом, 392 человека вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

5 пациентов с коронавирусом скончались.

На сегодня в Азербайджане в целом выявлены 333 559 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 323 198 человек вылечились, 4 896 - скончались, число активных больных составляет 5 465 человек.

За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса были проведены 10 254 теста, в целом за все время пандемии - 3 496 635 тестов.