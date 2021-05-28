https://news.day.az/society/1347020.html Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане - ФОТО
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане - ФОТО
За последние сутки в Азербайджане от коронавируса вакцинировано 62 296 человек, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 53 155, вторую - 9 141.
Общее количество использованных доз вакцины в стране составило 2 169 185. Число граждан, получивших первую дозу вакцины, составляет 1 279 356, вторую - 889 829.
Напомним, что процесс вакцинации начался в Азербайджане 18 января.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре