https://news.day.az/society/1347051.html В Лянкяране перевернулся "Subaru", есть погибший – ФОТО
В Лянкяране перевернулся "Subaru", есть погибший – ФОТО
В Лянкяране произошло ДТП со смертельным исходом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в селе Ширинсу автомобиль марки "Subaru", за рулем которого находился Суреддин Мирзага оглу Гамзаев (1964 г.р.), столкнулся с легковым автомобилем марки "Mercedes", а затем перевернулся.
В результате аварии С.Гамзаев погиб.
По факту проводится расследование.
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