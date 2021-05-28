В Лянкяране перевернулся "Subaru", есть погибший

В Лянкяране произошло ДТП со смертельным исходом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в селе Ширинсу автомобиль марки "Subaru", за рулем которого находился Суреддин Мирзага оглу Гамзаев (1964 г.р.), столкнулся с легковым автомобилем марки "Mercedes", а затем перевернулся.

В результате аварии С.Гамзаев погиб.

По факту проводится расследование.