В Азербайджане не будет работать общественный транспорт

С сегодняшнего дня до 06:00 31 мая на всей территории страны приостановлена работа общественного транспорта.

Как сообщает Day.Az, согласно решению Оперативного штаба при Кабмине, по всей стране общественный транспорт приостанавливает работу в выходные дни.

С 00:00 29 мая до 06:00 31 мая общественный транспорт на территории страны не будет работать.

Отметим, пассажирские перевозки в Бакинском метрополитене также приостановлены.