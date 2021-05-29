https://news.day.az/society/1347114.html В Азербайджане не будет работать общественный транспорт - ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА
В Азербайджане не будет работать общественный транспорт - ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА
С сегодняшнего дня до 06:00 31 мая на всей территории страны приостановлена работа общественного транспорта.
Как сообщает Day.Az, согласно решению Оперативного штаба при Кабмине, по всей стране общественный транспорт приостанавливает работу в выходные дни.
С 00:00 29 мая до 06:00 31 мая общественный транспорт на территории страны не будет работать.
Отметим, пассажирские перевозки в Бакинском метрополитене также приостановлены.
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