В Мингячевире ученица упала со второго этажа школы

В Мингячевире ученица упала со второго этажа школы.

Как сообщает  Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в техническом гуманитарном лицее.

Учащаяся лицея Мамедова Солмаз Тельман гызы (2008 г.р.) по неосторожности упала со второго этажа трехэтажного здания лицея.

Она была госпитализирована. По факту проводится расследование.