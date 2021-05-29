https://news.day.az/society/1347193.html В Мингячевире ученица упала со второго этажа школы
В Мингячевире ученица упала со второго этажа школы
В Мингячевире ученица упала со второго этажа школы.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в техническом гуманитарном лицее.
Учащаяся лицея Мамедова Солмаз Тельман гызы (2008 г.р.) по неосторожности упала со второго этажа трехэтажного здания лицея.
Она была госпитализирована. По факту проводится расследование.
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