В Азербайджане стая волков атаковала школьников

В одном из сел Ордубадского района Нахчыванской Автономной Республики стая волков атаковала школьников.

Как передает Day.Az со ссылкой на Oxu.Az, об этом свидетельствуют публикации в соцсетях.

В результате нападения диких зверей дети получили тяжелые травмы. Школьников госпитализировали.