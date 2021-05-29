https://news.day.az/society/1347218.html В Азербайджане стая волков атаковала школьников - ВИДЕО
В Азербайджане стая волков атаковала школьников - ВИДЕО
В одном из сел Ордубадского района Нахчыванской Автономной Республики стая волков атаковала школьников.
Как передает Day.Az со ссылкой на Oxu.Az, об этом свидетельствуют публикации в соцсетях.
В результате нападения диких зверей дети получили тяжелые травмы. Школьников госпитализировали.
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