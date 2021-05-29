В Баку открыта новая маршрутная линия

Открыта новая регулярная маршрутная линия № 169, связывающая жилой массив "Бина Атчылыг" со станцией метро "Улдуз"". Решение об организации новой линии было принято с учетом многочисленных обращений граждан.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на АПА, сообщили в Бакинском Транспортном Агентстве.

Автобусы этой линии начнут курсировать с 31 мая. Стоимость проезда 40 гяпиков.