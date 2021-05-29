https://news.day.az/society/1347244.html В Баку строится наземная станция метро
В Баку строится наземная станция метро
В Баку строится наземная станция метро, сказал Trend глава пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов, передает Day.Az.
Он отметил, что работы по строительству станции ведутся ускоренными темпами.
"Новая наземная станция метро строится рядом с электродепо "Ходжасан". Она предназначена для граждан, проживающих в районе поселка Ходжасан и его окрестностях. Станция расположена на "фиолетовой" линии, строительные работы находятся на завершающей стадии", - сказал Мамедов.
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