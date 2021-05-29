https://news.day.az/society/1347252.html Повысится ли стоимость проезда в метро? - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ
Повысится ли стоимость проезда в метро? - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ
"Информация о повышении стоимости проезда в Бакинском метрополитене, распространяемая в социальных сетях и среди людей, необоснованная".
Об этом АПА сообщил начальник отдела по связям с общественностью и пресс-службы структуры Бахтияр Мамедов, передает Day.Az.
Он сказал, что Тарифный совет определяет цены на пассажирские перевозки в метрополитене:
"Тарифный совет не принял никаких решений по этому вопросу. Для повышения тарифов Бакинский метрополитен может обратиться только в Тарифный совет. В настоящее время такого обращение нет. С 31 мая стоимость проезда в метро прежняя - 30 гяпиков".
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