Повысится ли стоимость проезда в метро?

"Информация о повышении стоимости проезда в Бакинском метрополитене, распространяемая в социальных сетях и среди людей, необоснованная".

Об этом АПА сообщил начальник отдела по связям с общественностью и пресс-службы структуры Бахтияр Мамедов, передает Day.Az.

Он сказал, что Тарифный совет определяет цены на пассажирские перевозки в метрополитене:

"Тарифный совет не принял никаких решений по этому вопросу. Для повышения тарифов Бакинский метрополитен может обратиться только в Тарифный совет. В настоящее время такого обращение нет. С 31 мая стоимость проезда в метро прежняя - 30 гяпиков".